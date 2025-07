LPI-SHL: Kellereinbruch

Hildburghausen (ots) - An einem abgeparkten Pkw in der Gerbergasse in Hildburghausen kam es zwischen Donnerstag und Freitag zu einer Unfallflucht. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den abgeparkten Pkw und beschädigte diesen dabei. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend pflichtwidrig fort. Am abgeparkten Pkw entstand ein Schaden von ca. 4000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

