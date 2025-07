Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müllcontainer angezündet

Suhl (ots)

In der Nacht zum Samstag den 12.07.2025 setzten unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr den Inhalt eines Müllcontainers in der Julius-Fucik-Straße in Suhl in Brand und flüchteten unerkannt. Durch das entschlossene Eingreifen eines Zeugen, konnte das entzündete Material gelöscht und so ein größerer Schaden abgewendet werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0180043 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

