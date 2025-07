Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am Samstag, den 12.07.2025 gegen 21:15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun in der Bergstraße in Schmiedefeld und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0180439 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

