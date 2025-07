Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Trusetal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hob am Nachmittag des 13.03.2025 unberechtigt über 990 Euro vom Konto einer Geschädigten an einem Geldautomaten in Trusetal ab - wie der Täter an den Geldbeutel samt Bankkarte gelangte, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten Bilder veröffentlicht. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0066944/2025.

