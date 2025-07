LPI-SHL: Kontrolle übers Motorrad verloren

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen (11.07.2025) gewaltsam in eine Schule in der Reinhold-Huhn-Straße in Hildburghausen ein. Im Inneren öffneten die Unbekannten mit Gewalt weitere Türen, durchwühlten Schränke und entwendeten einen Tresor. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum ...

