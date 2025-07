Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Parkplatz

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagvormittag parkte ein Mann seinen Fiat auf einem Parkplatz in der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Als er gegen 09:15 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort, sondern hatte die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0178327/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell