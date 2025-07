LPI-SHL: Nächtlicher Badeausflug

Suhl (ots) - In der Zeit vom 28.06.2025, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten unter anderem drei ferngesteuerte Spielzeugautos mit Verbrennungsmotor sowie Ersatzteile und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des ...

