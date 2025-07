Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ferngesteuerte Autos aus Garage entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit vom 28.06.2025, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Straße "Schulzenhohle" in Suhl ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten unter anderem drei ferngesteuerte Spielzeugautos mit Verbrennungsmotor sowie Ersatzteile und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0178684/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell