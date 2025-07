Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Barchfeld-Immelborn (ots)

Am 29.06.2024 sprach ein bislang unbekannter Mann einen 38-Jährigen auf einer Straße in Barchfeld-Immelborn auf Englisch an und teilte ihm eine Notsituation mit, weshalb er dringend Geld in Euro benötigen würde. Ein Wechsel von seinem rumänischen Leu in Euro sei auf der Bank nicht möglich gewesen, weshalb der Angesprochene nach gemeinsamer Prüfung des Wechselkurses einwilligte, ihm zu helfen und 400 Euro vom Bankautomaten abhob. In dem Glauben Geld im gleichen Wert zu bekommen, tauschte der 38-Jährige seine 400 Euro gegen die rumänischen Leu. Später stellte der Geschädigte fest, dass die rumänischen Banknoten wertlos sind. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten Bilder von dem Täter veröffentlicht. Wer kennt den Mann und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167878/2024.

