Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Suhl/Frankfurt am Main (ots)

Am 08.11.2024 gegen 16:30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam einen in Suhl geparkten Pkw und entwendete aus dem Inneren einen Geldbeutel samt Bargeld und Geldkarten. Daraufhin kam es am 09.11.2024 gegen 01:00 Uhr zur unberechtigten Geldabhebung über 500 Euro an einem Bankautomaten am Roßmarkt in Frankfurt am Main. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera der Bank gefertigten Bilder veröffentlicht. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0290243/2024.

