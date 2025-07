Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise auf den Mann geben?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Suhl/Erfurt/Halle (ots)

Im Januar 2025 kam es zu drei unberechtigten Abhebungen an Geldautomaten vom Konto einer Geschädigten - wie der Täter an die Bankkarte gelangte, ist derzeit noch nicht bekannt. Am 08.01.2025 gegen 13:45 hob eine bislang unbekannte Person in der Aue in Suhl 1.700 Euro ab. An den beiden darauffolgenden Tagen wurden zudem jeweils 500 Euro an Bankautomaten am Fischmarkt in Erfurt und der Dessauer Straße in Halle abgehoben. Die Überwachungskamera fertigte Bilder von der unberechtigten Abhebung in Erfurt, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun veröffentlicht werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zur Identität geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0011426/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell