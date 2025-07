Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Zum ersten Mal auf Streife!

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Zu ihrer ersten Praxisphase bei der Polizei in Recklinghausen treten 107 Studierende des Bachelor-Jahrgangs 2024 der Polizei NRW an. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen hat am 07. Juli die angehenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Zeche Scherlebeck in Herten begrüßt.

"Ich bin mir sicher, dass Sie diesem Tag entgegengefiebert haben und dass eine sehr spannende Zeit auf Sie zukommen wird", so die Polizeipräsidentin bei der Begrüßung.

"Die bevorstehenden Einsätze werden Sie sowohl körperlich als auch emotional fordern. Sie werden gerufen, wo andere nicht mehr weiterwissen, Sie stehen oft zwischen den Fronten und sind die erste Wahl in Notfällen. Polizistinnen und Polizisten schützen unsere Demokratie - das alles benötigt Mut und Haltung", sagte Friederike Zurhausen. Sie bekräftigte die jungen Beamtinnen und Beamten darin, sich auf ihre gute Ausbildung zu verlassen und die kommende Zeit zu nutzen, um die theoretischen Inhalte nun praktisch anzuwenden.

Erfahrene Tutorinnen und Tutoren werden die angehenden Kommissarinnen und Kommissare in der Praxisphase begleiten. "Sie werden die Gemeinschaft bei der Polizei, das familiäre Miteinander, hautnah erleben", versprach die Polizeipräsidentin.

Nach der Begrüßung machten sich die ersten Studierenden schon auf den Weg zu ihren zugeteilten Polizeidienststellen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop, um ihre erste Streifenfahrt zu absolvieren.

Während des dreijährigen Studiums der Polizei wechseln sich theoretische Module an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) NRW, berufspraktische Trainings am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP NRW) sowie Praxiseinsätze in Polizeibehörden ab. Einige der nun begrüßten Studierenden waren bereits zu Praktika in der Polizeibehörde, weil sie vorher das Fachabitur Polizei im Bildungsgang FOS (Next Level: www.next-level-polizei.de/fachoberschule-polizei) erworben haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell