Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Wochenende wurde in einen Kindergarten auf der Bonhoefferstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes auf und brachen anschließend Schränke im Büro der Leitung auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch geschah zwischen Freitagnachmittag (16.30 Uhr) und Sonntagvormittag (11.15 Uhr).

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen wurde in eine Grundschule auf der Straße Hövekesweg eingebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Büro-Türen aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Tablets. Wie die Einbrecher in die Schule gelangt sind, ist noch unklar.

Dorsten:

Auf der Ellerbruchstraße wollte mindestens ein unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus einbrechen. Der Bewohner hatte gegen 1 Uhr nachts verdächtige Geräusche gehört und verscheuchte den mutmaßlichen Einbrecher. Gestohlen wurde nichts, der Täter hatte ein Kellerfenster eingeschlagen. Beschreibung des Verdächtigen: männlich, ca. 20 bis 30 Jahre, schwarzer Kapuzenpullover mit weißen Applikationen.

Am vergangenen Wochenende hat es einen Einbruch in einen Kindergarten an der Straße Talaue gegeben. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitag (18 Uhr) bis Montag (07:30 Uhr) ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Gruppenraum. Nach bisherigen Informationen stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten im Anschluss.

Herten:

Auf der Hedwigstraße wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Der Einbruch wurde am Samstagbachmittag festgestellt, die genauere Tatzeit ist unbekannt.

Waltrop:

In der Nacht auf Montag wurde bei einer Lebensmittelmarkt-Filiale auf der Dortmunder Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten unbekannte Täter die Schiebetür auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Anschließend brachen sie einen Zigarettenschrank auf - und erbeuteten mehrere Zigarettenschachteln. Der Alarm wurde gegen 1.15 Uhr ausgelöst.

Hinweise zu den Einbrüchen und/oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell