Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schulgebäude

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen (11.07.2025) gewaltsam in eine Schule in der Reinhold-Huhn-Straße in Hildburghausen ein. Im Inneren öffneten die Unbekannten mit Gewalt weitere Türen, durchwühlten Schränke und entwendeten einen Tresor. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0179186/2025 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell