Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Montag den 07.07.2025; 17:00 Uhr und Samstag den 12.07.2025; 07:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug das Garagentor der Geschädigten in der Hergeser Allee in Steinbach-Hallenberg und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0180285 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell