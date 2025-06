Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Raub

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die 52-Jährige war mit ihrem Begleiter gegen 16:15 Uhr in der Maxstraße unterwegs. Von hinten rannten zwei Personen an ihr vorbei und entrissen ihr dabei die Handtasche. Bei der Flucht in Richtung Willy-Brandt-Platz stürzte einer der beiden Täter. Dabei ließ er die Handtasche fallen und ließ sie liegen. Die Frau und ihr Begleiter beschrieben die Täter als circa 20 Jahre alt. Beide waren ungefähr 1,75 Meter groß und hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer der Täter trug ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose. Der andere trug ein weißes Shirt und ebenfalls eine schwarze Hose. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |elz

