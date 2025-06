POL-PDKL: Kurioser Verkehrsunfall

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann hat sich am Dienstagmittag mehrere Anzeigen eingehandelt. Der 27-Jährige wurde kurz vor 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße erwischt, als er mehrere Waren einsteckte und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei ging. Daraufhin wurde er durch den Ladendetektiv auf die Tat angesprochen und in sein Büro begleitet. Dort wurde der 27-Jährige aggressiv, schlug nach dem Sicherheitsmitarbeiter und traf ihn im Gesicht. Bei der ...

