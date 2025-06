Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rabiater Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat sich am Dienstagmittag mehrere Anzeigen eingehandelt. Der 27-Jährige wurde kurz vor 14 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße erwischt, als er mehrere Waren einsteckte und ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei ging. Daraufhin wurde er durch den Ladendetektiv auf die Tat angesprochen und in sein Büro begleitet. Dort wurde der 27-Jährige aggressiv, schlug nach dem Sicherheitsmitarbeiter und traf ihn im Gesicht. Bei der anschließenden Rangelei ging ein PC-Monitor zu Bruch. Im Anschluss konnte der Ladendieb überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Langfinger erhielt Anzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zusätzlich erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis bis zum nächsten Tag, welchem er nachkam. Allerdings fiel der 27-Jährige zwei Stunden später erneut auf, in dem er am Willy-Brandt-Platz gegen das Alkoholverbot verstieß. Einen erneuten Verweis missachtete der Mann, weshalb ihn die Beamten letztendlich bis zum Abend in Gewahrsam nahmen. |elz

