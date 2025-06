POL-PDKL: Schlägerei im Stadtpark

Kaiserslautern (ots) - Dass man sein Auto immer abschließen sollte, musste ein 27-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet "auf die harte Tour" lernen. Unbekannte hatten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an seinem vermutlich unverschlossenen Auto in der Alex-Müller-Straße zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten den Wagen und entwendeten Ausweise, Bankkarten und zwei Schlüsselbunde. Vermutlich haben die Diebe die Schlüssel genutzt, um in die Wohnung des 27-Jährigen ...

