POL-PDKL: 55-Jähriger bedroht Passanten

Kaiserslautern (ots)

Ein familiärer Streit ist am Dienstagnachmittag in der Slevogtstraße eskaliert. Drei Männer hatten sich auf offener Straße heftig gestritten. Während die eingesetzten Polizeibeamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, zeigte sich ein 55-jähriger Beteiligter äußerst aggressiv und aufbrausend. Er bedrohte die umherstehenden Passanten und die Streitbeteiligten fortwährend verbal und kündigte an, ihnen etwas anzutun. Der Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Nachdem die Einsatzkräfte die aufgeheizte Stimmung beruhigen konnten, brachten sie den 55-Jährigen auf eigenen Wunsch in eine Fachklinik. |elz

