FW Ludwigshafen: Balkonbrand in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots) - (JS) Am 12.06.2025 um 03:22 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Limburgstraße nach Ludwigshafen-Hemshof gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im 2.OG, alle Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen können, verletzt wurde niemand. Das Treppenhaus war leicht verraucht. Sofort wurde von einer Staffel unter Atemschutz die ...

