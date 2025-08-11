PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Holzbalken aus Brücke gerissen - Radfahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Sonntag (10.08.2025) und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Noch unbekannte Täter brachen aus dem Weg einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke, welche im Gewann Burgberg über die Murr von Steinheim an der Murr in Richtung Erdmannhausen führt, einen zirka 15 Zentimeter breiten Holzbalken heraus und warfen diesen ans Ufer der Murr. Weiter beschädigten die Unbekannten einen weiteren Holzbalken, so dass dieser teilweise nach unten weggebrochen ist. Eine 45-jährige Pedelec-Lenkerin fuhr gegen 06:50 Uhr über die entstandene Lücke, kam ins Straucheln und prallte gegen einen Verkehrspoller. Bei dem Sturz erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die eingesetzte Feuerwehr sperrte die Brücke zunächst ab. Der Schaden an der Brücke wurde am Montagmorgen vom Bauhof der Stadt Steinheim an der Murr repariert, so dass diese wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:20

    POL-LB: Gerlingen: 85 Jahre alter Dreiradfahrer bei Unfallflucht verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Freitag (09.08.2025) gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße 1187 kurz vor dem ADAC Verkehrsübungsplatz bei Leonberg in einen Unfall verwickelt war und kurzerhand davon fuhr. Der Unbekannte war in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs und soll zunächst ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:45

    POL-LB: Ditzingen: Exhibitionist im Schlossgarten

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag (10.08.2025) gegen 09.00 Uhr im Schlossgarten auffiel. Der Unbekannt hielt sich im Bereich des Zugangs zum Garten bzw. zu einem im Schlossgarten gelegenen Spielplatz auf. Eine 39 Jahre alte Frau spielte dort mit ihrer dreijährigen Tochter. Hierbei beobachtete sie, dass der Mann ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:01

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Brand mit 80.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag (10.08.2025) gegen 16.10 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen ein Feuer ausgebrochen war. Gemäß erster polizeilicher Erkenntnisse hatte eine Bewohnerin ihre Wohnung verlassen und vermutlich vergessen, den Herd auszuschalten. Gegenstände aus Kunststoff, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren