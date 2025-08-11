Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Holzbalken aus Brücke gerissen - Radfahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Sonntag (10.08.2025) und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Noch unbekannte Täter brachen aus dem Weg einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke, welche im Gewann Burgberg über die Murr von Steinheim an der Murr in Richtung Erdmannhausen führt, einen zirka 15 Zentimeter breiten Holzbalken heraus und warfen diesen ans Ufer der Murr. Weiter beschädigten die Unbekannten einen weiteren Holzbalken, so dass dieser teilweise nach unten weggebrochen ist. Eine 45-jährige Pedelec-Lenkerin fuhr gegen 06:50 Uhr über die entstandene Lücke, kam ins Straucheln und prallte gegen einen Verkehrspoller. Bei dem Sturz erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die eingesetzte Feuerwehr sperrte die Brücke zunächst ab. Der Schaden an der Brücke wurde am Montagmorgen vom Bauhof der Stadt Steinheim an der Murr repariert, so dass diese wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

