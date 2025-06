Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Gebäude in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20 Uhr zu einem ausgedehnten Brand in einem Wohnhaus an der Bochumer Straße alarmiert. Beim Vorgehen der Einsatzkräfte zündete der Brand durch und es schlugen Flammen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss. Die Feuerwehr setzte mehr als fünf Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass das Objekt aktuell unbewohnt ist. Es kamen keine Personen zu Schaden. Durch die schnelle und effektive Brandbekämpfung von innen und außen konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl verhindert werden. Über eine Drehleiter wurde das Objekt während des Einsatzes von oben überwacht, um bei Bedarf auch über diesen Weg eine Brandbekämpfung einleiten zu können. Die Kreisfeuerwehrzentrale unterstütze logistisch und brachte Nachschub an Atemschutzgeräten zur Einsatzstelle. Der Energieversorger trennte das Objekt von der Strom- und Gaszufuhr. Die Bochumer Straße und die Bergstraße waren während des Einsatz voll gesperrt. Dieser endete gegen 22 Uhr.

Vor Ort waren 41 ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel mit zwölf Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Bürgermeisterin der Stadt Sprockhövel wurde telefonisch über den Einsatz und dessen Verlauf unterrichtet. Zur Brandursachenermittlung war die Kriminalpolizei vor Ort.

Fotos: Höffken / Feuerwehr Sprockhövel (siehe Bildunterschrift)

