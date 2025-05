Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 43 & Umweltschutzeinsatz durch Hydraulikproblem an Schwertransporter

Sprockhövel (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 23 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der BAB 43 zwischen den Anschlussstellen Sprockhövel und Witten-Herbede gerufen. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt drei verletzte Personen versorgt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und hat ausgetretene Betriebsmittel mit Bindemittel abgebunden. Der Einsatz dauerte eine Stunde. Die Fahrbahn blieb bis zum Abtransport der Unfallfahrzeuge in Richtung Münster voll gesperrt.

Kurz nach Mitternacht wurden Einsatzkräfte zur Haßlinghauser Straße alarmiert. Am Kreisverkehr zur L70n kam es zu einem Defekt an einem Auflieger eines Schwertransportes, wodurch größere Mengen Hydrauliköl austraten. Die Feuerwehr streute den Fahrbahnbereich sowie umliegendes, kontaminiertes Erdreich mit Bindemittel ab. Eine städtische Kehrmaschine reinigte den Fahrbahnbereich im Anschluss. Unter Auflagen von Polizei und Feuerwehr konnte der Schwertransport nach Reparatur des Schadens die Fahrt in der Nacht noch fortsetzen. Durch das Ordnungsamt wurde ein Spezialunternehmen anfordert, welches noch bis zum Morgen kontaminiertes Erdreich abtrug und fachgerecht entsorgte. Die Untere Wasserbehörde war ebenfalls vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr nach zwei Stunden. Die Maßnahmen von Ordnungsamt und Spezialunternehmen dauerten bis in die Morgenstunden an.

