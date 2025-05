Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Radfahren von Hunden angegriffen

Weimar (ots)

Am späten Mittwochnachmittag befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad einen Feldweg in Blankenhain, als ihm eine Frau und zwei freilaufende Hunde entgegenkamen. Der größere Hund, vermutlich ein Berner Sennenhund kam auf den Radfahrer zu und biss ihm in das linke Knie. Zwischenzeitlich war auch der kleinere Hund (Mischling) am Fahrrad und zwickte den Mann ins Schienbein. Er erlitt Schmerzen und eine Bisswunde und wurde von einem Bekannten vor Ort ärztlich versorgt. Die 67-jährige Hundehalterin hatte vor Ort dem Geschädigten ihre Personalien angegeben. Sie muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell