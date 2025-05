POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtet, eine Person leicht verletzt

Wittlich (ots) - Am 13.05.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrer parkte vermutlich mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz Arnold-Janssen-Straße in Wittlich, hinter der Seniorenresidenz St. Paul ein oder aus. Hierbei beschädigte er das links neben ihm geparkte Fahrzeug an der hinteren rechten Beifahrerseite. Anschließend verließ er die ...

