Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Wittlich - Wengerohr

Wittlich (ots)

Am 13.05.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Fahrer parkte vermutlich mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz Arnold-Janssen-Straße in Wittlich, hinter der Seniorenresidenz St. Paul ein oder aus. Hierbei beschädigte er das links neben ihm geparkte Fahrzeug an der hinteren rechten Beifahrerseite. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer Hinweise zum Verkehrsunfall oder einem Unfallverursacher machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter der Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell