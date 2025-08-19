PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Vollbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Stadtkyll

Stadtkyll (ots)

Am Dienstag, dem 19.08.2025 um 15:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Brand eines Stalls in Stadtkyll informiert. Die Feuerwehr war bereits alarmiert. Das landwirtschaftliche Gelände liegt außerhalb der Ortslage Stadtkyll und befand sich binnen kurzer Zeit nach Eingang der Meldung bereits im Vollbrand. Außerdem waren zahlreiche Heuballen betroffen. Im Stall waren Schafe untergebracht, welche glücklicherweise durch den Eigentümer rechtzeitig hinausgeleitet werden konnten. Die Feuerwehren der VG Gerolstein, VG Prüm und aus Kronenburg führten die Löscharbeiten durch. Diese gestalteten sich insbesondere aufgrund der Lage und der damit einhergehenden mangelhaften Löschwasserversorgung schwierig. Umliegende landwirtschaftliche Betriebe unterstützten die Feuerwehren bei den Löscharbeiten mit ihrem technischen Gerät und der Wasserversorgung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
Telefon: 06551 9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

