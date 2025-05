POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn - Sekundenschlaf führt zu Kontrollverlust über Pkw

Polizei Bielefeld

MQ/ Bielefeld/ BAB 2 - Minden - Porta Westfalica - Am Donnerstag, 01.05.2025 kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe von Porta Westfalica zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der 34-jährige, polnische Fahrzeugführer war gegen 17:00 Uhr mit seinem Auto auf der A2 unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zur Folge, für Sekunden während der Fahrt einschlief. Sein Alfa Romeo Giulietta durchbrach rechtsseitig die Leitplanke und stürzte etwa 5 Meter eine Böschung hinab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam dann auf allen vier Rädern im Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und war ansprechbar, wurde jedoch schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung des Alfa Romeo Giulietta musste ein Kranwagen angefordert werden. Währenddessen wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.

Die Polizisten der Autobahnpolizei schätzen den Gesamtschaden auf circa 16.500 Euro und setzten eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro fest.

