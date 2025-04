Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Taschendiebstähle zur Mittagszeit

Hermsdorf (ots)

Zwei Senioren besuchten heute unabhängig voneinander ein Einzelhandelsgeschäft in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf. Beide mussten am Ende ihres Einkaufs feststellen, dass ihre Portemonnaies fehlten. Der unbekannte Täter hatte sich ihrer bemächtigt und nach Entnahme des wertvollsten Inhaltes an einem Einkaufszentrum in der Rodaer Straße entsorgt.

Wer Täterhinweise geben kann, der wende sich bitte unter der Nennung des Aktenzeichen ST/0092480/2025 o. ST/0092494/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Holzland.

Von Seiten der Polizei ergeht erneut die Bitte, die Geldbörsen o. sonstige wertvolle Gegenstände sicher gegen Zugriff zu verstauen.

