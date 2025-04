LPI-J: Mit dem Rasentraktor in eine Polizeikontrolle

Weimar (ots) - Unbekannte Täter hebelten bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag mittels eines Werkzeuges an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Bonhoefferstraße und verschafften sich so Zugang in den Hausflur. Im Nachgang wurde der Kellerbereich betreten und nach potentiellen Diebesgut abgesucht. In der Kellerbox eines Bewohners befand sich dessen E-Scooter mit aktuellem Versicherungskennzeichen. Der ...

