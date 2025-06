Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Autos beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 23.06.2025:

Schwalmstadt / Neukirchen

Tatzeit: Donnerstag, 19.06.2025 und Sonntag, 22.06.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 23.06.2025, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag bis Montag an zwei verschiedenen Orten Autos beschädigt.

Am Donnerstag, dem Feiertag, wurde ein schwarzer Skoda Kamiq auf dem Parkplatz An der Vogelsangmühle in Treysa beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Motorhaube offenbar mit einem scharfkantigen Gegenstand. An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen HR-LO 815 angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

In einem weiteren Fall traf es einen schwarzen Audi A 3 mit dem amtlichen Kennzeichen HR-BK 71, der zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Blaufärbergasse in Neukirchen, vor dem Wohnhaus des Besitzers, parkte.

Unbekannte schlugen mehrere Scheiben des Fahrzeugs ein und beschädigten zudem Teile der Außenverkleidung.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Schwalmstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06691/9430 zu melden, wenn sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Yvonne Winter, Kriminalhauptkommissarin, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell