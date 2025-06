Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Fischmarkt - Polizei sucht nach Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der PD Schwalm-Eder vom 23.06.2025:

Schrecksbach

Tatzeit: Donnerstag, 19.06.2025, 23:30 Uhr bis Freitag, 20.06.2025, 00:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Fischladen in der Gewerbestraße in Schrecksbach ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter in der Feiertagsnacht die Scheibe eines Fensters an einem Garagenanbau des Gebäudes ein und gelangten so in den Flur sowie in den angrenzenden Verkaufsraum des Ladengeschäfts. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

Anschließend versuchten die Täter vergeblich, die Tür zu einem angrenzenden Büro mittels unbekannten Werkzeugs gewaltsam zu öffnen. Zudem traten sie mehrfach gegen die Tür, konnten diese jedoch nicht überwinden.

Die Unbekannten verließen das Gebäude wieder durch das Fenster.

Offenbar unzufrieden mit ihrer Beute unternahmen sie einen weiteren Einbruchsversuch an einem zur Straße hin gelegenen Fenster. Auch dieser Versuch misslang, woraufhin die Täter flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gewerbestraße beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, Kriminalhauptkommissarin, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell