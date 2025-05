Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl aus Stallgebäude Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Samstag, 10. Mai 2025 23:00 Uhr bis Sonntag, 11. Mai 2025 06:00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße Zum Gogericht und entwendeten aus einer in einem Stallgebäude abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschine elektronische Geräte. Der Schaden dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Hinweise ...

