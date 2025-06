Polizei Homberg

POL-HR: 38-Jähriger nach versuchtem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen in Wabern festgenommen

Homberg (ots)

Wabern:

Nachdem er von Zeugen bei dem Versuch beobachtet wurde, geparkte Fahrzeuge in Wabern zu öffnen, konnte in der Nacht zum gestrigen Dienstag ein 38 Jahre alter Mann festgenommen werden. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Fritzlar berichten, hatte der Tatverdächtige kurz nach Mitternacht unberechtigt Grundstücke in der Landgrafenstraße betreten und an den Türgriffen von geparkten Autos gezogen. Dank einer aufmerksamen Zeugin, welche die Polizei alarmierte und den Mann dann aus einiger Entfernung ansprach und bis zum Eintreffen der Streife in ein Gespräch verwickelte, machte der 38-Jährige bis zu seiner anschließenden Festnahme keine Beute. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie Hausfriedensbruch eingeleitet. Die bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar geführten Ermittlungen dauern an.

