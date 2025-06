Polizei Homberg

POL-HR: Mann bei Angriff am Busbahnhof Homberg verletzt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.06.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 07.06.2025, 19:00 Uhr

Am Samstagabend, dem 07.06.2025, kam es gegen 19:00 Uhr in der Wallstraße in Homberg, in der Nähe des Busbahnhofs, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 29-jährigen Männern aus Homberg. Einer der beiden wurde dabei verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der spätere Geschädigte gegen 19:00 Uhr am Busbahnhof in Homberg ausgestiegen, um von dort aus zu Fuß nach Hause zu gehen.

In Höhe des Jobcenters sei er dann unvermittelt von dem Tatverdächtigen angegriffen worden. Dieser habe ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht sowie den Hinterkopf geschlagen und anschließend, nachdem er zu Boden gegangen war, auf ihn eingetreten.

Die beiden Männer kannten sich den Angaben zufolge.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Der Verletzte habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei erst im Rettungswagen wieder zu sich gekommen. Er wurde mit einer gebrochenen Nase sowie einer Verletzung am Auge für zwei Tage stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei in Homberg nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Ablauf oder zu weiteren Personen machen können.

Hinweise werden unter Telefon 05681-774-0 entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell