Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bischofsheim (ots)

Am Freitag (13.06.) gegen 18:15 Uhr, begegneten sich ein schwarzer Kia und ein blaufarbener SUV in der Frankfurter Straße in Bischofsheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der SUV aus bislang unbekannten Gründen von seiner Fahrspur leicht in die Fahrspur des VW Golf, sodass dieser ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver wurde ein vor Ort parkender Pkw beschädigt. Der blaufarbene SUV setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem blaufarbenen SUV machen können werden gebeten sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter 06144/9666-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell