LWSPA M-V: Brand eines Schiffsentladekrans im Rostocker Seehafen - 100.000 Euro Schaden

Am gestrigen Mittwochabend gegen 21:30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand eines Schiffsentladekrans im Rostocker Seehafen gemeldet. Die Kräfte der Feuerwehr Rostock löschten das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Die Kranfahrerkabine des Schiffsentladers brannte jedoch vollständig aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Umweltgefährdende Stoffe gelangten nicht in das Hafenbecken. Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock und der Bundespolizei kamen zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte am Brandort Spuren. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

