POL-DH: --- Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden ---
Diepholz (ots)
Bereits am Samstagnachmittag letzter Woche wurde ein Pkw Daimler Benz auf dem Famila Parkplatz in der Straße Zum Hachepark erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde der Daimler Benz vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.
