PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Bereits am Samstagnachmittag letzter Woche wurde ein Pkw Daimler Benz auf dem Famila Parkplatz in der Straße Zum Hachepark erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde der Daimler Benz vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 18:31

    POL-DH: --- Syke - Motorradfahrer schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 14-jähriger Motorradfahrer wurde am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße schwer verletzt. Der 14-Jährige befuhr die Straße Krusenberg und wollte an der Einmündung auf die Okeler Straße einbiegen. Er ließ ein Fahrzeug auf der Okeler Straße passieren, bog dann ein und übersah dabei ein weiteres Fahrzeug einer 38-jährigen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 15:17

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.08.2025

    Diepholz (ots) - Weyhe Alkoholisierter Fahrzeugführer in Weyhe-Leeste durch Zeugen gestellt Am Samstagnachmittag den 16.08.2025, gegen 14:45 Uhr, bemerkte ein Weyher Verkehrsteilnehmer, dass der vor ihm fahrende Pkw Skoda auf der Angelser Straße mit starken Schlangenlinien fuhr. Als der Skoda an einer Kreuzung anhalten musste, fuhr der Weyher mit seinem Pkw vor den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren