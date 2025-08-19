POL-DH: --- Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden

Diepholz (ots) - Ein 14-jähriger Motorradfahrer wurde am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße schwer verletzt. Der 14-Jährige befuhr die Straße Krusenberg und wollte an der Einmündung auf die Okeler Straße einbiegen. Er ließ ein Fahrzeug auf der Okeler Straße passieren, bog dann ein und übersah dabei ein weiteres Fahrzeug einer 38-jährigen ...

mehr