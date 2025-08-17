Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.08.2025

Diepholz (ots)

Weyhe

Alkoholisierter Fahrzeugführer in Weyhe-Leeste durch Zeugen gestellt

Am Samstagnachmittag den 16.08.2025, gegen 14:45 Uhr, bemerkte ein Weyher Verkehrsteilnehmer, dass der vor ihm fahrende Pkw Skoda auf der Angelser Straße mit starken Schlangenlinien fuhr. Als der Skoda an einer Kreuzung anhalten musste, fuhr der Weyher mit seinem Pkw vor den Skoda, um ihn an einer gefährdenden Weiterfahrt zu hindern und anzusprechen. Im Gespräch mit dem 46-jährigen Fahrzeugführer aus Stuhr bemerkte er Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung und verständigte sofort die Polizei. In der folgenden polizeilichen Kontrolle konnte eine erhebliche Alkoholisierung des 46-jährigen festgestellt werden, welche eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheines zur Folge hatte.

Syke

Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Am Sonntag, den 17.08.2025, gegen 00.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten eines Verbrauchermarktes an der Straße Zum Hachepark. Die Täter wurden bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten zu Fuß über den angrenzenden Parkplatz in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel.: 04242/9690, entgegen.

Diepholz

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 16.08.2025, gegen 08:03 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Oldenburger, mit seinem Pkw die Straße Graftlage (B 51) aus Diepholz kommend in Richtung Lembruch. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Das Ergebnis der Atemalkoholkonzentration belief sich auf 0,32mg/l. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Am 17.08.2025, gegen 04:09 Uhr, befuhr ein 41 - jähriger Diepholzer mit seinem Pkw die Straße Ovelgönne in Diepholz, aus Richtung des dortigen Kreisverkehrs kommend. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte zunächst eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell