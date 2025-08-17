Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Polizei zieht positive Reload Festival Bilanz ---

Diepholz (ots)

Nach insgesamt vier Tagen Reload Festival in Sulingen zieht die Polizei eine überwiegend positive Bilanz.

Bereits am Mittwoch hielten sich ca. 12000, am Donnerstag etwa 17000 und am Freitag und Samstag jeweils ca. 18000 Besucher, Gäste und Beschäftigte auf dem Festivalgelände auf. Bei hochsommerlichen Temperaturen war die Stimmung über den gesamten Zeitraum unter den Festivalbesuchern ausgelassen, ausgesprochen friedlich und entspannt.

An allen Festivaltagen, inklusive der Frühanreise am Mittwoch, verzeichnete die Polizei nur wenige zumeist festivaltypische Einsätze. Mehrere hilflose Festivalbesucher, die aufgrund der starken Hitze und dazu Alkoholgenuß Hilfe benötigten, wurden an den Sanitätsdienst übergeben. Insgesamt verzeichnete die Polizei vier Diebstähle, drei Körperverletzungen sowie vereinzelte Streitereien, die aber schnell geschlichtet werden konnten. Zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden und die Nacht bei der Polizei verbringen. Außerdem erhielten sieben Personen u.a. wegen auffälligem Verhalten einen Platzverweis.

Der Einsatz der Polizei und insbesondere die Präsenz auf dem Gelände wurde durch die gut gelaunten Festivalteilnehmer als äußert positiv aufgenommen.

Die Polizei kontrollierte schon in der Nacht und am heutigen Vormittag an mehreren Orten insbesondere die Fahrtüchtigkeit der abreisenden Festivalbesucher. Dabei wurden 5 Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss und 5 unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell