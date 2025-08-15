POL-DH: --- Weyhe, Verkehrsunfall mit drei Verletzten, lange Straßensperrung - Bassum, Einbruch in Naturbad

Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten, lange Straßensperrung

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Südumgehung Dreye gleich drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Ortsumgehung in Richtung Bremen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach links auf die Gegenfahrspur und kollidiert dort mit dem ersten verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 34-jährigen Fahrerin, danach mit dem dahinter stehenden Pkw eines 58-jährigen Fahrers. Der Pkw der 70-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 58-jährige Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch die beiden Fahrerinnen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein weiteres viertes Fahrzeug wurde ebenfalls bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 68000 Euro.

Die Südumgehung musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Bassum - Einbruch in Schwimmbad

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Naturbad in Bassum, Stift, eingebrochen. Sie zerstörten eine Glasscheibe am Verwaltungsgebäude und Imbiss und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten ein Smartphone und ein Tablet. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet um Hinweise und sucht Zeugen.

