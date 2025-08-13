Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Sicher unterwegs "Kreiseltour" startet am 19. August ---

Diepholz (ots)

Am 19. August lädt die Stadt Diepholz gemeinsam mit der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz, dem ADFC, der Sportgemeinschaft Diepholz und der Polizei im Rahmen des Projekts "Sicherheit erfahren" zur "Kreiseltour" ein. Die Aktion richtet sich an alle, die wissen wollen, welche unterschiedlichen Regeln an den vielen Kreiseln im Stadtgebiet gelten. Unter fachkundiger Leitung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ausgewählten Verkehrsknotenpunkten geführt, wo wichtige Hinweise und praktische Tipps zur sicheren Fahrt durch den Kreisverkehr vermittelt werden.

Treffpunkt ist jeweils dienstags um 16 Uhr am Diepholzer Rathaus. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch auf zehn Personen begrenzt. Wer dabei sein möchte, sollte sich daher rechtzeitig anmelden - telefonisch unter 05441/9090 oder per E-Mail an buergerservice@stadt-diepholz.de.

Die "Kreiseltour" bietet nicht nur lehrreiche Einblicke in die Verkehrsregeln, sondern auch die Gelegenheit, die Stadt in geselliger Runde und mit Unterstützung erfahrener Partner aus Verkehrssicherheit, Radsport und Polizei neu zu entdecken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell