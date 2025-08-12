Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer - Syke, Radfahrer verletzt - Schwaförden, Unfall mit Verletzten an Kreuzung ---

Diepholz (ots)

Syke - Unfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr kollidierte ein Motorradfahrer an der Einmündung Nordwohlder Straße / Leerßer Straße mit einem einbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich, der Unfallverursacher flüchtete. Der 70-jährige Motorradfahrer befuhr die Nordwohlder Straße von Syke in Richtung Nordwohlde. An der Einmündung Leerßer Straße missachtete ein unbekannter Pkw-Fahrer die Vorfahrt und bog, ohne auf den Verkehr zu achten, in die Nordwohlder Straße ein. Der Pkw kollidierte mit dem Motorrad, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der unbekannte Pkw-Fahrer flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Den leicht verletzten Motorradfahrer versorgte der Rettungsdienst und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, insbesondere den geflüchteten Pkw-Fahrer, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Syke - Radfahrer verletzt

Ein 83-jähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Syke, An der Beeke, verletzt. Der 83-Jährige befuhr die Straße An der Beeke und wollte nach links abbiegen. Genau in diesem Moment wollte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer ihn überholen. Beide kollidierten und der Radfahrer stürzte. Den leicht am Kopf verletzten Radfahrer versorgte der Rettungsdienst und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 900 Euro.

Schwaförden - Verkehrsunfall mit Verletzten

An der Kreuzung Hauptstraße / Scholer Straße sind am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr insgesamt drei Fahrzeuge kollidiert, wobei eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer hatte an der Kreuzung die Vorfahrt der 40-jährigen Pkw-Fahrerin übersehen und beide Pkw waren kollidiert. Durch die Kollision wurden beide Pkw gegen einen an der Kreuzung stehenden Transporter geschoben. Die leicht verletzte 40-jährige Fahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 30000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell