Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sicher zur Schule - Polizei informiert ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres am Donnerstag,14. 08. 2025, herrscht wieder reges Treiben auf den Straßen rund um Schulen und Kindergärten. Damit die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen, wird auf eine Reihe von Maßnahmen und Hilfsmitteln gesetzt.

Gelbe Füße weisen den Weg

An vielen Grundschulen wurden in den letzten Tagen die bekannten "Gelben Füße" frisch auf den Gehwegen aufgetragen. Diese Markierungen zeigen Kindern sichere Überquerungsstellen und helfen ihnen, gefährliche Stellen zu meiden. Eltern und Lehrer appellieren, dass die Kinder diese Hilfen nutzen und nicht den direkten, sondern den sicheren Weg zur Schule wählen.

Kontrollen in den ersten Schultagen

In den ersten beiden Schulwochen führt die Polizei verstärkt Kontrollen im Umfeld von Schulen durch. Dabei wird besonders auf angepasste Geschwindigkeit, das richtige Verhalten an Zebrastreifen und das Einhalten von Halteverboten geachtet. "Wir möchten, dass die Autofahrer wieder für die besondere Situation sensibilisiert werden - gerade am Morgen, wenn viele Kinder unterwegs sind", betont Johanna Hoffmeister, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Diepholz.

Verkehrshelfer im gesamten Landkreis

Viele ehrenamtliche Verkehrshelferinnen und -helfer stehen zum Schulstart im Einsatz. Sie sichern Fußgängerüberwege, begleiten Kinder über die Straße und tragen so jeden Morgen dazu bei, den Schulweg sicherer zu machen. Das Engagement dieser Freiwilligen wird von Schulen, Eltern und Behörden gleichermaßen hoch geschätzt.

Walking Bus in Diepholz

In Diepholz startet zudem wieder der "Walking Bus" - eine organisierte Laufgruppe, bei der Kinder gemeinsam und unter Begleitung Erwachsener zu Fuß zur Schule gehen. Dabei werden feste Haltepunkte wie bei einem Linienbus angefahren, an denen sich weitere Kinder anschließen können. Die Initiative fördert nicht nur Sicherheit, sondern auch Bewegung und Gemeinschaft. Appell an alle Verkehrsteilnehmer Mit diesen Maßnahmen soll die Unfallgefahr für Kinder verringert und das Bewusstsein für Rücksichtnahme im Straßenverkehr gestärkt werden. Der Appell an alle Fahrerinnen und Fahrer ist eindeutig: langsam fahren, aufmerksam sein - und den Kindern Zeit geben, sicher anzukommen.

Mit diesen Maßnahmen soll die Unfallgefahr für Kinder verringert und das Bewusstsein für Rücksichtnahme im Straßenverkehr gestärkt werden. Der Appell an alle Fahrerinnen und Fahrer ist eindeutig: langsam fahren, aufmerksam sein - und den Kindern Zeit geben, sicher anzukommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 10:48

    POL-DH: --- Martfeld - Kradfahrer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr wurde ein 76-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hustedter Dorfstraße verletzt. Der 76-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Blender. Ein 31-jähriger Fahrer befuhr mit einem Wohnmobil die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf einer Kurve gerieten beide Fahrzeuge aneinander, wobei der Kradfahrer stürzte. Der ...

  • 10.08.2025 – 10:26

    POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 10.08.2025

    Diepholz (ots) - Barenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen Am Samstag, dem 09.08.2025, gegen 12:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 61 / Kreisstraße 19 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Fiat-Fahrerin, welche die Straße Vor den Wiesen in Fahrrichtung Munterburg befuhr, fuhr mutmaßlich trotz Rot zeigender Lichtzeichenanlage in ...

  • 09.08.2025 – 14:53

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.08.2025

    Diepholz (ots) - Maasen - Verkehrsunfall Am Freitag gegen 12:25 Uhr befuhren eine 18-Jährige mit einem Pkw Ford, eine 29-Jährige mit einem Pkw Seat und ein 33-Jähriger mit einem Pkw Renault die Maaser Straße aus Richtung B 214 in Fahrtrichtung Siedenburg. Kurz vor der Kreuzung der Mellinghäuser Straße (K 14) musste die 18-Jährige aufgrund eines voraus fahrenden ...

