Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Martfeld - Kradfahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr wurde ein 76-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Hustedter Dorfstraße verletzt. Der 76-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Blender. Ein 31-jähriger Fahrer befuhr mit einem Wohnmobil die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf einer Kurve gerieten beide Fahrzeuge aneinander, wobei der Kradfahrer stürzte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Verursacherfrage aufgenommen. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell