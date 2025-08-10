PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 10.08.2025

Diepholz (ots)

Barenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, dem 09.08.2025, gegen 12:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 61 / Kreisstraße 19 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Fiat-Fahrerin, welche die Straße Vor den Wiesen in Fahrrichtung Munterburg befuhr, fuhr mutmaßlich trotz Rot zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem BMW eines 32-Jährigen, welcher die Bundesstraße in Richtung Minden befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Unfallverursacherin. Zwei Insassen des BMW wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden beteiligten Kraftfahrzeuge waren auf Grund der enormen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Wichmann S./PKin
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 14:53

    POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.08.2025

    Diepholz (ots) - Maasen - Verkehrsunfall Am Freitag gegen 12:25 Uhr befuhren eine 18-Jährige mit einem Pkw Ford, eine 29-Jährige mit einem Pkw Seat und ein 33-Jähriger mit einem Pkw Renault die Maaser Straße aus Richtung B 214 in Fahrtrichtung Siedenburg. Kurz vor der Kreuzung der Mellinghäuser Straße (K 14) musste die 18-Jährige aufgrund eines voraus fahrenden ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:21

    POL-DH: --- Marl - Kollision mit Gegenverkehr ---

    Diepholz (ots) - Auf der Osnabrücker Straße (B 51) in Marl sind am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr zwei Pkw kollidiert und ein weiterer Pkw beschädigt worden. Zwei Fahrer wurden zum Teil schwer verletzt. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, auf ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:33

    POL-DH: --- Bassum, Fußgängerin angefahren - Weyhe, Unfallverursacherin flüchtet ---

    Diepholz (ots) - Bassum - Fußgängerin angefahren Bereits am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr hat am Kreisverkehr Syker Straße / Bassumer Straße ein Pkw eine Fußgängerin berührt und leicht verletzt. Die 70-jährige Fußgängerin wollte am Kreisverkehr am Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Der 59-jährige Pkw-Fahrer sah, nach eigenen Angaben, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren