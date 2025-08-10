Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 10.08.2025

Diepholz (ots)

Barenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, dem 09.08.2025, gegen 12:40 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 61 / Kreisstraße 19 zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Fiat-Fahrerin, welche die Straße Vor den Wiesen in Fahrrichtung Munterburg befuhr, fuhr mutmaßlich trotz Rot zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem BMW eines 32-Jährigen, welcher die Bundesstraße in Richtung Minden befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Unfallverursacherin. Zwei Insassen des BMW wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden beteiligten Kraftfahrzeuge waren auf Grund der enormen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell