Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Fußgängerin angefahren - Weyhe, Unfallverursacherin flüchtet ---

Diepholz (ots)

Bassum - Fußgängerin angefahren

Bereits am Dienstagmittag gegen 12.10 Uhr hat am Kreisverkehr Syker Straße / Bassumer Straße ein Pkw eine Fußgängerin berührt und leicht verletzt.

Die 70-jährige Fußgängerin wollte am Kreisverkehr am Fußgängerüberweg die Straße überqueren. Der 59-jährige Pkw-Fahrer sah, nach eigenen Angaben, die Fußgängerin zu spät. Er bremste und brachte seinen Pkw zum Stillstand. Hierbei touchierte der Pkw die Fußgängerin leicht. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Weyhe - Unfallverursacherin flüchtet

Am Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr hat eine noch unbekannte Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz am Beginn der Seckenhauser Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Die Unbekannte hatte auf dem Parkplatz rückwärts in einer Parklücke geparkt. Als sie wieder losfuhr, achtete sie nicht auf den Verkehr und stieß mit dem Pkw einer 36-jährigen Fahrerin zusammen. Diese befuhr den Parkplatz auf der Suche nach einer Parklücke. Nach der Kollision flüchtete die Verursacherin und hinterließ einen Schaden von ca. 5000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell