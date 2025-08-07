PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut ---

Diepholz (ots)

Am Freitag letzter Woche (01.08.25) konnte die Polizei in Barnstorf einen zuvor in Osnabrück entwendeten Pkw stellen, den Fahrer festnehmen und diverses Diebesgut sicherstellen.

Der Pkw Ford war in der Nacht vom 31.07.25 bis 01.08.25 im Stadtgebiet Osnabrück entwendet worden. Das Fahrzeug und der Fahrer fielen am Vormittag des 01.08.25 Anwohnern in Barnstorf auf. Diese informierten sofort die Polizei, die das Fahrzeug kurze Zweit später anhalten konnte. Der Fahrer wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Den entwendeten Pkw stellte die Polizei sicher. Im Fahrzeug konnten diverse Gegenstände (siehe Fotos) gefunden und auch sichergestellt werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Diebesgut. Eine Zuordnung an Geschädigte konnte bislang nicht erfolgen.

Die Polizei Diepholz bittet um Hinweise. Wer einen oder mehrere von den sichergestellten Gegenständen wiedererkennt, wird gebeten, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

