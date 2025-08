POL-DH: ++ Diebstahl von Kupfer in Bassum, Diebstahl aus einer Schule in Bassum, Brand eines Einfamilienhauses in Weyhe ++

Polizeiinspektion Diepholz

Diebstahl von Kupferfallrohren in Bassum

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen entwenden bislang unbekannte Täter in Bassum, Amtsfreiheit, insgesamt drei Kupferfallrohre von einem Gebäude. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Syke unter 04242- 969-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus einer Schule in Bassum

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in Bassum. Im Inneren des Gebäudes wurden Rollläden aufgehebelt, sodass man Zutritt zum Kiosk bekommen hat. Dort wurden Lebensmittel im Wert von circa 200 Euro entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Syke unter 04242- 969-0 zu melden.

Diebstahl aus einem Geschäft in Weyhe

In Weyhe, Sudweyher Straße, kam es im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen zu einem Diebstahl aus einem Geschäft. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten diverse Werkzeuge und elektronische Geräte. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-8066-0 entgegen.

Brand eines Einfamilienhauses in Weyhe

Am Montagabend, um 23:28 Uhr, kam es in Weyhe, Im Bruch, zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Das Feuer ist im Bereich eines Anbaus entstanden, welcher fest mit dem Wohnhaus verbunden ist. Zwei der Bewohner wurden durch die Feuerwehr aus dem Objekt befreit. Die Ortsfeuerwehren Kirchweyhe, Lahausen, Sudweyhe, Brinkum, Leeste und Dreye waren mit ca. 120 Kameraden eingesetzt. Zusätzlich waren Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei eingesetzt. Alle sechs Bewohner haben eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Der Schaden beläuft sich laut ersten Einschätzungen auf ca. 100.000 Euro. Durch den starken Brandrauch war das Gebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

